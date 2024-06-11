スーパーファミコン\u0026ソフト26本セット

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商品詳細
購入前によくお読み頂くようお願いします。------商品詳細-------・スーパーファミコン本体・コントローラー2個ソフト・ドラゴンクエストV×2・ドラゴンクエスト3・ガイアセイバー・アルカノイド・忍たま乱太郎2・ぱにっくボンバーW・鮫亀-鮫亀-・クレヨンしんちゃん\"嵐を呼ぶ園児\"・カービィボウル・スーパードンキーコング・スーパードンキーコング2・スーパードンキーコング3・上海3・かまいたちの夜・ワイアラエの奇蹟・サラブレッドブリーダー・桃太郎電鉄3・スーパーファイヤープロレスリング・アストラルバウト・ガデュリン・スーパーファミスタ4・マリオペイント・スーパーマリオカート※1・スーパーマリオコレクション※1・パックインタイム※1※1の商品について、※1の商品はカセット本体に前任者の名前が記載されておりますので神経質な方のご購入はお控えください。また、全て動作未確認、未クリーニングでの発送になりますのでそちらもご注意ください。(最低限ホコリなどは落として梱包しますが、その点も踏まえてご検討ください)保管環境は段ボールに入れて暗所に保管していましたが古い商品となりますので劣化等で動かない可能性がある事をご了承ください。処分品としての出品なのでバラ売りは考えていませんが、バラ売り希望の場合は欲しい商品名と金額をご提示ください、その場で検討します。
http://narcologia.ru/goods/response608842.html
http://narcologia.ru/goods/troupe685911.html
http://narcologia.ru/goods/composite257454.html
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