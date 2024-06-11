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【全巻セット】横山光輝　三国志　全60巻
商品番号 F34579760762
商品名

【全巻セット】横山光輝　三国志　全60巻
ブランド名 Fvital
特別価格 税込 1,750 円
在庫状況 あり

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商品詳細

横山光輝の三国志全60巻になります。全体的にヤレや色褪せありますが中身に破れや欠損はないかと思います。ただし見落としあるかもしれませんのでご理解お願い致します。当方ペットは飼っておらずタバコも吸いませんので異臭はないかと思います。以上、よろしくお願い致します。
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