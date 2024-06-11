【全巻セット】横山光輝　三国志　全60巻

横山光輝の三国志全60巻になります。全体的にヤレや色褪せありますが中身に破れや欠損はないかと思います。ただし見落としあるかもしれませんのでご理解お願い致します。当方ペットは飼っておらずタバコも吸いませんので異臭はないかと思います。以上、よろしくお願い致します。



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