金色のコルダ3フルボイス＆AnotherSky vita

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金色のコルダ3フルボイスSpecialVita金色のコルダ3AnotherSkyfeat.神南/至誠館/天音学園2つとも新品にて購入、早期購入特典のシリアル付きです。シリアルは入力してしまっているのですが、友人にソフトごと貸した時にシリアルが反映されていると報告を受けたのでそのまま反映されていると思います。（反映されていたらラッキーくらいに思ってくれると幸いです、詳細は2枚目に写真載せました。シリアルが反映されてないなどの理由で返品等は申し訳ございませんが受け付けません。）新品にて購入致しましたが歳月が経っているため、あまりにも神経質な方はご遠慮ください。値下げ不可、バラ売り可。バラだとAS13000円、フルボイス8000円#コーエーテクモゲームス#ゲーム#シミュレーション#PlayStationVita#PlayStation_Vita#PSVita#PS_Vita