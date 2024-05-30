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【NHK】ピコピコポン BOX〈6枚組〉
商品番号 C92858388893
商品名

【NHK】ピコピコポン BOX〈6枚組〉
ブランド名 Cvital
特別価格 税込 11,999 円
在庫状況 あり

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商品詳細

「ピコピコポンBOX〈6枚組〉」ブックレットも揃ったセットです。大塚周夫『ピコピコポン』は、1987年4月6日から1991年3月12日までの4年間にわたってNHK教育テレビで放送された子供向けの連続ストーリー物の人形劇で、幼児期の子供を対象に、数や図形の認識につながる基本を人形劇の物語の中に毎回1つのテーマとして取り入れ、幼児の数量認識を養っていく番組でした。こちらは子供用ではなく作家さんのファンだった大人が購入し1度見ただけで大切に自宅保管していたものです。#大塚周夫#CD・DVD♯ピコピコポン♯NHK♯数　図形　学習
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