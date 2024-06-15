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商品詳細
表紙カバーの破れと折れがありますが、中は書き込みや折れなどなくキレイな状態だと思います。「子ども計測ハンドブック」持丸正明/山中竜宏/西田佳史定価:￥14000#持丸正明#持丸_正明#山中竜宏#山中_竜宏#西田佳史#西田_佳史#本#工学・工業／一般
http://narcologia.ru/goods/Taipei674371.html
http://narcologia.ru/goods/moped342368.html
http://narcologia.ru/goods/composite673354.html
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