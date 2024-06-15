キャリカレ　タロット

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●テキスト4冊 使用感あり●タロットライダー版 新品未使用●タロット 巾着 新品未使用●タロット クロス新品未使用●浄化用セージ 1回使用DVDは最初から付いていませんでした。キャリカレ タロット修了したため出品します。理論編 マーカー線引き数カ所あり、裏表紙折れあり(写真2枚目参照)添削問題、鉛筆で記入したところは消しゴムで消してあります。1ページボールペンで記入あり(写真3枚目参照)希望の方に添削問題の解答、修了者のみもらえるお題にチャレンジ(問題、解答)お付けします。キャリカレとのやりとりはできません。独学用にお探しの方いかがでしょうか(^^)。