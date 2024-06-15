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キャリカレ　タロット
商品番号 L94093530349
商品名

キャリカレ　タロット
ブランド名 Lvital
特別価格 税込 5,546 円
在庫状況 あり

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商品詳細

●テキスト4冊　使用感あり●タロットライダー版　新品未使用●タロット　巾着　新品未使用●タロット　クロス新品未使用●浄化用セージ　1回使用DVDは最初から付いていませんでした。キャリカレ　タロット修了したため出品します。理論編　マーカー線引き数カ所あり、裏表紙折れあり(写真2枚目参照)添削問題、鉛筆で記入したところは消しゴムで消してあります。1ページボールペンで記入あり(写真3枚目参照)希望の方に添削問題の解答、修了者のみもらえるお題にチャレンジ(問題、解答)お付けします。キャリカレとのやりとりはできません。独学用にお探しの方いかがでしょうか(^^)。
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