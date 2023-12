美品 PS4 Pro CUH 7200 ラストオブアス2 リミテッドエディション

【商品内容】・PS4PROCUH-7200BHDD1TB本体 (TheLastofUsPartIILimitedEdition)・ワイヤレスコントローラー (CUH-ZCT2Jオリジナルデザイン)・HDMIケーブル・電源ケーブル・マイクロUSBケーブル・モノラルヘッドセット・ソフト(TheLastofUsPartII) ディスク2枚入り・スチールブックケース・箱(内箱、緩衝材付き)・書類一式動作確認済み。上記商品構成・写真のものが全てです。細かな擦れはありますが目立つ傷や汚れ、欠けはありません。コントローラーも若干のスレがあります。外箱はヨレや破れがあります。【発送】箱をプチプチで包みラップをして発送します。【注意事項】自宅保管・素人検品のため、記載以外の見落としがある可能性があります。一度人の手に渡ったユーズド品であることをご理解いただける方のみお願い致します。お使いの環境によっても実際の色味と多少異なる場合がございます。予めご了承ください。



