限定版　台湾　時をかける愛　想見你 　映画　シナリオフォトブック　台本集

構成:脚本/台本/シナリオ/セリフ集ページ数:224pサイズ:17*22cm作者:三鳳製作,車庫娯樂出版社:重版文化言語:中国語(繁体字)発売国:台湾発売日:2023年4月10日台湾映画「想見你」の台本集!大ヒット台湾ドラマ「想見你」の劇場版。柯佳嬿(アリス・クー)許光漢(グレッグ・ハン)施柏宇(パトリック・シー)主演ノーカット完全版の台本に加えて、人物紹介、劇中写真、スタッフインタビュー、ロケ地マップなども収録。目錄人物介紹術語介紹電影劇本後記:《想見你》電影版全知大解密後記:《想見你》電影美術與幕後問答特別收錄:《想見你》電影地圖映画 関連本 第二弾!写真集の後に2023.4/10発売されたフォトブックです。台湾から購入しました!!手数料・送料かかっております。円安ということもあり、お値引き不可です。新品 未開封透明のビニールもついたままで、中身はわかりません。一部、公開されている内容を写真にて確認ください。 ★初回数量限定版 ステッカー?がついていると思われます。Somedayoroneday★表紙に灯りを当てて、暗闇で見ると、仕掛けが出てきます★★在庫2冊あります