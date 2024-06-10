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商品詳細
NintendoSwitchNINTENDOSWITCHLITEニンテンドー任天堂スウィッチライト数年前に購入。初期化済み。動作確認済み。本体+ケースのみになります。充電ケーブル、箱は付属しません。きれいな状態だと思いますが、あくまで中古になりますので、神経質なかたはご遠慮ください。
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