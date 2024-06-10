Steam deck 64g 本体とその他

Steamdeck64gを新品で購入し少し使いました。ドッグに差して遊んでいたので本体自体はほぼ新品みたいな感じです。神経質でなければ購入の方ご検討お願いします。付属品は写真の通りです・Steamdeck本体・Steamdeckケース・Steamdeck専用のドッグ・写真にはないですがアダプタ類・Windows11インストール済みSDカード・Windows10インストール済みSDカードWindowsインストール済みのSDカード512gbを２つほど付属で付けさせていただきます！Windows11でのゲームや他の事がやりたい方、Windows10ではVARORANTができます！Windowsインストールがめんどくさい方におすすめです！これらの内容で差し支えなければ購入の方お願いします！！即購入も可能です！分からないことがあったら気軽にコメントお願いします！#Steamdeck#スチームデック#家庭用ゲーム機#本体



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