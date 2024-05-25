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尺八 琴古流 在銘 一尺五寸管 歌口 銀縁？ 中継ぎ 籐巻き 銀三線
商品番号 S17680932802
商品名

尺八 琴古流 在銘 一尺五寸管 歌口 銀縁？ 中継ぎ 籐巻き 銀三線
ブランド名 Ssmall
特別価格 税込 10,442 円
在庫状況 あり

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商品詳細

#尺八出品一覧はコチラから310g約45.6cm1尺5寸尺管譲り受け物ですが【音出し確認済み】です。音色も鳴りも良いです。中古尺八の為、写真の様にキズスレ等ございます。気にならない程度かとは思われますが気になさる方はお控え下さい。民謡尺八用等に1.5尺管をお求めの方にどうぞとのことです。つゆ切り、除菌シートにて簡易クリーニング済みです。複数点購入で送料梱包費浮きますので総額から1000円ずつ割引可能です。気軽にコメント下さい。#尺八出品一覧はコチラから目立つキズやひび割れ欠け等の致命的な難がある尺八は写真や商品説明文に掲載記載します。演奏に問題の無い写真に写らない程度のスレキズは予めご了承下さい。当方、写真加工を施しておらず、カメラ性能や背景や光の関係で写真と実物のお色が若干異なる場合がございます。フリマアプリ・中古尺八にご理解がある方のみ購入のご検討を宜しくお願い致します。写真と商品説明文からご自身でご判断頂き、ご納得の上での購入を宜しくお願い致します。117
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