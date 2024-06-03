いままでも これからも　悪魔のコーラス　未読 サイン本 ２冊セット

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※16時までのご購入、お支払いで本日発送！＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊セントチヒロ・チッチいままでもこれからも未読のサイン本モモコグミカンパニー悪魔のコーラス未読のサイン本保存用で大切に保管していました。お探しでまだ欲しい方はお早めにどうぞ♪【商品説明】・各イベント会場で本人から受け取ったサイン本・受取り時と出品に伴い写真を撮る以外触れずに大切に保管中・初期傷がある場合があります【発送方法】・しっかり丁寧に梱包して宅配コンパクトで発送予定【注意点】・一度人に渡ったものであることをご了承ください。・商品状態が気になる方のご購入はご遠慮下さい。#セントチヒロチッチ#モモコグミカンパニー#BiSH