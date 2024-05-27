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FC ファミリーコンピューター　ドラゴンクエスト
商品番号 V90618024494
商品名

FC ファミリーコンピューター　ドラゴンクエスト
ブランド名 スクウェアエニックス
特別価格 税込 11,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

押入れ掃除中に見つかったので、出品致します。【商品状態】・箱とソフト状態はいいです。・箱ミミは4つ全てあります。・説明書等もついています。・ソフトがもう一つありますが、本体のみとなりますので、ご了承お願い致します。※本体が無いため動作確認は出来ていませんので、ご理解お願い致します。※自宅保管の中古品なので、購入後のクレームや返品等はお受け出来ませんのでお願い致します。・質問ございましたら、お気軽にどうぞ。
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