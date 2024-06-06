PlayStation4 MGSVエディション　メタルギア　ps4 本体

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商品詳細
こちらはPlayStation4のメタルギアエディションモデルになります。使用しなくなったため、出品しました。動作確認、箱無し・PS4本体（メタルギアソリッド仕様）・純正コントローラー(※こちらはMGS仕様ではありません。・HDMIケーブル・電源ケーブル・コントローラー充電ケーブルUSB中古品の為神経質な方はご遠慮ください質問ありましたらコメントまで宜しくお願い致します。
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