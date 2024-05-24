ウルトラ調査隊　sr

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ポケモンカード・ポケカウルトラ調査隊 srsm5＋パックから開封後、スリーブ カードボックスにて暗所に保管していた物になります。カードに白かけ、傷、擦れ等できる限り表記するよう努力しておりますが初期キズや見逃し等がある場合もあります為、状態は写真よりご確認ください。神経質な方はご購入をお控えください。濡れ・折れ防止の上、発送いたします。まとめ買いでお値引きいたします。即購入⭕️