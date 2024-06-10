清水公照　4枚表装(3枚複製、1枚直筆)扁額

清水公照 4枚表装(3枚複製、1枚直筆)扁額額外サイズ約横92,8×縦47,5cm4枚並びサイズ約横66,0×縦22,7cm清水公照の見ていて楽しい絵ですね。右からの3点は複製画で一番左は直筆になります。是非宜しくお願い致します。☆紐は新しい物に交換しています。☆小さなシミが出ています。☆額には傷が写真以外にも有ります。[清水公照]（しみずこうしょう、本名：清水睦治（しみずむつじ）1911年1月3日-1999年5月6日）は、華厳宗の僧侶。兵庫県飾磨郡曽左村（現・姫路市）出身。第207世、第208世東大寺別当、華厳宗管長となり、大仏殿昭和大修理を行った。独特の味わいのある書画、陶芸で知られる。1963年頃から「泥仏（どろぼとけ）」と称するユニークな小さな仏像を制作した。泥仏庵と号す。また、「今良寛」の異名がある。#東大寺#東大寺別当#姫路出身#僧侶#書画#書#東海道五拾三次#度は道連れ世は情け#水墨画#水彩画#インテリア#リビング#ホテル#ロビー#絵#絵画#アート#art#和室



2023年最新】額 清水公照の人気アイテム - メルカリ



2023年最新】額 清水公照の人気アイテム - メルカリ



清水公照「三人童女の図」 lhee.org



□清水公照「自分にな」陶板画 大作 仏画 東大寺長老 華厳宗管長 昭和 ...



清水公照 掛軸の値段と価格推移は？｜8件の売買データから清水公照 ...



東大寺別当・管長 清水公照 一行書 「白雲自去来」共箱 | 古美術ささき



□清水公照「自分にな」陶板画 大作 仏画 東大寺長老 華厳宗管長 昭和 ...



2023年最新】額 清水公照の人気アイテム - メルカリ



額 清水公照の値段と価格推移は？｜5件の売買データから額 清水公照の ...



茶道具商(有)越中屋 清水公照自筆画賛茶碗 銘「花間三笑」 清水公照箱



2023年最新】清水公照 額縁の人気アイテム - メルカリ



清水公照(作) 泥仏 准胝観音 ブロンズ製



直近30日のホビー、カルチャー > 美術品 > 書 > 額、扁額カテゴリ ...



作者不詳 書 (大原や蝶の出て舞うおぼろ月) | Shop at Mercari from ...



生まれのブランドで リトグラフ ジェイフォード 絵画/タペストリ - hop ...