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ロジャー・マリス　ボブルヘッド【限定・非売品】
商品番号 E29061527038
商品名

ロジャー・マリス　ボブルヘッド【限定・非売品】
ブランド名 Eankle
特別価格 税込 2,925 円
在庫状況 あり

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商品詳細

NYヤンキースのレジェンド、ロジャーマリスのボブルヘッド人形です。ヤンキースタジアムにて入手し、新品未開封です。MLB史に残るスター選手かと思います。お好きな方がいらしたらお譲りできればと思いますので、ご検討よろしくお願いします。ROGERMARIS#61ジャンル（スポーツ選手）···野球
http://narcologia.ru/goods/Lincoln504502.html
http://narcologia.ru/goods/browse155791.html
http://narcologia.ru/goods/sucrose253940.html
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