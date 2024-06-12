Angus McBean 写真集　肖像画　モノクロ　演劇　スター　洋書

プロフは必ずお読み下さい☆AngusMcBeanTextADRIANWOODHOUSEForewordSNOWDON出版社 QuartetBooks著者 AngusMcBean アンガス・マグビーン著者 AdrianWoodhouse エイドリアン・ウッドハウス著者 EarlofSnowdon,AntonyArmstrong-Jones発売日 １９８３年英語 １２７ページ ハードカバー約 ２３,３×３１,２×２,２表紙・背表紙・裏表紙（画像１枚目、２枚目、３枚目）にヤケ、キズ、スレ、汚れが有ります。本書の中・各ページ縁部分に薄くヤケが有ります。その他、汚れ、書き込み等は無く、開きクセも有りません。少しの小さなキズ・汚れ・掠れ・等々も気になる方は購入をお控え下さい。劇場と社会のスターの独特の肖像画で知られる写真家による１００枚以上の写真回顧展的写真集です。舞台の歴史（そして写真）はとにかく魅力的で、この写真家の作品の素晴らしい入門書に近い本書。彼が３０年近く裁判所の写真家だった劇場のアンガス・マクビーン、シェイクスピア、コングリーブ、ショー、ワイルド、カワードの伝説的な作品、ベンジャミン・ブリテンのオペラ、ロイヤルバレエとロイヤル・ナショナル・シアターの始まりを含む１９３０年代から１９６０年代までのロンドンの舞台を書きました。ウィット、ドラマ、ファンタジーとマスタープラクティショナーの完璧なスキルを融合させたマクビーンは、間違いなく演劇、クリエイティブ、商業写真の偉人の１人でした。オードリー・ヘップバーン、ローレンス・オリヴィエ、アレック・ギネスのようなものを不滅にした彼の演劇的な肖像画の最高は、英国の演劇、写真、シュルレアリスムに興味のある人ならスナップアップを掲載している本書の豪華さを愉しめるでしょう。レンズカメラマン写真家手法技術芸術家個展カメラ劇場スター写真集展覧会社会的スター美術館インテリア映画洋書ディスプレイ海外ジャーナルブック幻想的ジャンクジャーナルコーヒーテーブルブックアンティーク美術史魅惑ヴィンテージコレクション古書ラディカル



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