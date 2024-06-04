【レストア品】MEGA-CD 本体一式

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商品詳細
#他の出品中のゲーム機はこちら！■状態・使用感・動作OK！■メンテナンス内容・全て分解後清掃しております。・全てのコンデンサーを新品交換しております。・全てのギアパーツグリスアップ済み。・電池ソケット化しております。・ベルト新品交換済み。・接点研磨済み。■特徴・完動品が市場に少ないので、ご自身で整備 出来ないけど実機で遊びたい方必見です！■付属品・メガCD本体・純正アダプター■発送について・匿名配送にて発送致します。・梱包は緩衝材を用いた簡易方法となります。■その他・こちらにて値下げ等の操作をしておりますので、 大幅な値下げ交渉等は、お控え下さい。・質問は24h以内に返答いたします。 お気軽にお声掛け下さいm(__)m■検索用#メガCD#MEGACD#MEGADRIVE#メガドライブ#SEGA#セガ#レストア#レトロゲーム297
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