「非可換幾何学入門」A.コンヌ/丸山文綱定価:-#Aコンヌ#A_コンヌ#丸山文綱#本#自然／数学個人保管ですので、ご理解いただける方お願いいたします。1980年代初め，現代数学と数理物理学との接点で誕生した非可換幾何学．本書は，この分野を創始した著者が，コレージュ・ド・フランスでの講義に基づいて書き下ろした入門的な解説である．非可換幾何学および数理物理学との関係が，斬新な哲学と視点に立って生きいきと語られている．フランス語版からの翻訳．



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