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PS5 本体　コントローラー色黒
商品番号 Y74326183906
商品名

PS5 本体　コントローラー色黒
ブランド名 プレイステーション5
特別価格 税込 18,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

PS5本体です。コントローラーの色は黒です。PS5本体は去年の12月頃に購入しました。コントローラーは一ヶ月ほど前に購入しました。あまり使用しないので出品します動作確認済み初期化して送らせてもらいます。トラブル防止のため購入後の返品は行いません。中身PS5本体PS5コントローラー（色黒）HDMIケーブル電源ケーブル充電ケーブル
http://narcologia.ru/goods/recuperation75721.html
http://narcologia.ru/goods/cryptographic894737.html
http://narcologia.ru/goods/diamond683358.html

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