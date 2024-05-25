PS5 本体　コントローラー色黒

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商品詳細
PS5本体です。コントローラーの色は黒です。PS5本体は去年の12月頃に購入しました。コントローラーは一ヶ月ほど前に購入しました。あまり使用しないので出品します動作確認済み初期化して送らせてもらいます。トラブル防止のため購入後の返品は行いません。中身PS5本体PS5コントローラー（色黒）HDMIケーブル電源ケーブル充電ケーブル
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