人物書誌大系 43 小川未明全童話　新本　定価18000円

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「人物書誌大系43小川未明全童話」小埜裕二編2012年定価:￥18000#小埜裕二#小埜_裕二#本#日本文学／その他未明の全童話1182編のあらすじ、初出、収録童話集等を掲載。初出調査を徹底的に行い、これまで不明であった初出を明らかにするとともに、新発見の資料を多数紹介している。未明研究に不可欠な基本資料。新本です。