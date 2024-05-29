ブルーロック 全巻 12巻～24巻 13冊分

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商品詳細
ブルーロック全巻12巻～24巻13冊分アニメ以降のストーリーが収録されています。新品購入後、一度読んで本棚にしまっていたので状態はきれいです。一応中古品ということで、ノンクレームノンリターンご理解のうえご購入ください。
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