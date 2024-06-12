新品未開封8/1購入！NintendoSwitch スプラトゥーン3エディション

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明日までに購入いただけたら即刻の発送対応可能です「NintendoSwitch(有機ELモデル)スプラトゥーン3エディション」有機ELモデル購入日:2023/8/1新品、未開封、未使用です昨日息子のため購入しましたが、旦那と購入が重複したので出品します外箱にも痛みなく美品です。緩衝材で包みダンボール梱包即日発送誰も悪くないのですが、旦那がみつけて気まずい思いをさせたくないので即購入歓迎です写真2枚目のレシート付属します#NintendoSwitch#NintendoSwitch本体#Switch本体#スイッチ本体#スプラトゥーン3エディション#有機EL#新品未開封#スプラトゥーン3