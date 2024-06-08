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商品詳細
箱に修復の跡はありますが、カードに欠品はありません。カード自体の状態も比較的良く、書き込み、折れもありませんが、経年劣化によりシミがあるものが数枚ありました。「ドーマン博士のドッツカード」グレン・ド―マン#グレン・ド―マン#本
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