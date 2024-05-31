Mrs. GREEN APPLE 初回限定盤　直筆サイン入り

Mrs.GREENAPPLE初回限定盤Mrs.GREENAPPLE【帯あり】大変貴重で出品を迷っている為、削除する場合があります。◇タワレコ渋谷店にてのサイン会でメンバー５人に書いて貰ったサインとメッセージになります。◇4枚目 歌詞カードの裏にメッセージを記載してもらってます。ボカシで消していますが名前ではありません。◇ケースについては多少のスレや傷があります。◇歌詞カードに若干の使用感がございます。ご承知の上ご購入をお願い致します。ミセスグリーンアップル



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