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ポケモンカードゲー厶ソード＆シールド 強化拡張パック バトルリージョン BOX
商品番号 D86871321602
商品名

ポケモンカードゲー厶ソード＆シールド 強化拡張パック バトルリージョン BOX
ブランド名 Dsmall
特別価格 税込 3,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

☆ポケモンカードゲームソード＆シールド強化拡張パックバトルリージョンBOXパック=6枚入り・1BOX＝20パック※カードはランダムに封入されています。ポケモン　ポケモンセンター　ぬいぐるみ　ヒバニーラビフット　エースバーン　ガラルポニータ　ゴリランダー　インテレオンフィギュアもっちりまんまるマスコット　もっちりまんまるクッション　ウールー　ワンパチ　ジュラルドン　ヌメラ　フワンテポケモン出品しました。ポケモン大好きな方にお譲りしたいです。他にもポケモングッズを出品してますので、そちらも見てみてくだい。
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