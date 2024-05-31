ヤマタカEYE作品集 : ナヌー : NANOO

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商品詳細
1996年に発行されたボアダムスのボーカルでありコスミック・グラフィッカー、ヤマタカEYE(EYヨ)のイラスト集です。かなり年数は経っていますが、表紙、中ページともに非常に綺麗な状態だと思います。写真にてご確認ください。企画・編集=後藤繁雄発行年：1996年出版社：リトル・モアサイズ：H246×W230mm
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