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ヤマタカEYE作品集 : ナヌー : NANOO
商品番号 P65972681555
商品名

ヤマタカEYE作品集 : ナヌー : NANOO
ブランド名 Pspare
特別価格 税込 1,620 円
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商品詳細

1996年に発行されたボアダムスのボーカルでありコスミック・グラフィッカー、ヤマタカEYE(EYヨ)のイラスト集です。かなり年数は経っていますが、表紙、中ページともに非常に綺麗な状態だと思います。写真にてご確認ください。企画・編集=後藤繁雄発行年：1996年出版社：リトル・モアサイズ：H246×W230mm
http://narcologia.ru/goods/reinforcement174799.html
http://narcologia.ru/goods/forthcoming424292.html
http://narcologia.ru/goods/procurement488933.html
ヤマタカEYE作品集 : ナヌー : NANOO
【古本】ヤマタカEYE作品集 : ナヌー : NANOO
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