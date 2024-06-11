YAMAHA AR-1500R ギターアンプ（REVERB付き）

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長期で自宅に保管しておりましたこの度、出品します引退するまでは問題なく使用しておりましたが、ジャンク扱いでお願い致します。ノークレーム、ノーリターンでお願い致します。#YAMAHA#AR-1500#アンプ