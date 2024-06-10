冷凍空調便覧 4巻 冷凍応用装置編

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商品詳細
即購入⭕です。開いた跡、3箇所あり、パカッとなってますが、使う分には問題ないかと思います。折り目2箇所あるので戻してます。写真乗せてますのでご確認ください。同梱割引しておりますのでまとめ買いはお気軽にご相談ください。#ゴリラのぞき部屋「冷凍空調便覧4巻」日本冷凍協会冷凍空調便覧刊行委員会定価:-#日本冷凍協会冷凍空調便覧刊行委員会#本#電気・機械／機械
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