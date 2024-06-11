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期間限定値下　ファミコン　ドラゴンズレア　品
商品番号 O97415054978
商品名

期間限定値下　ファミコン　ドラゴンズレア　品
ブランド名 ニンテンドー
特別価格 税込 13,050 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ファミコン　ファミリーコンピュータ　FCドラゴンズレア　中古品付属品は画像2、3枚目に写っているものが全てです。箱、説明書あります。箱は全体的にキズ、右上にやや潰れた跡があります(画像4枚目)ニューファミコン本体で動作確認しています。自宅保管のためご理解頂ける方のみご購入下さい。#ゲーム#アクション#ファミコン#Other
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