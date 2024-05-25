レア　u2 直筆　サイン　CD bono ボノ

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商品詳細
コレクション整理の為出品します。国内盤CDのジャケットにメンバー全員の直筆サインが綺麗に入っています。ジャケット裏と解説に少し汚れあります。ケース軽い擦り傷あります。盤面良好。帯なし。探されていたu2ファンの方購入よろしくお願いします。神経質な方はご遠慮下さい。ホワイトストライプスアイルランドオアシスoasisレッチリredhotchilipeppersblursuedeTheStoogesザ・ストゥージズrawpowerラモーンズダムドtrexaerosmithエアロスミスチープトリックレディオヘッドsmashingpumpkinsジェイムスブラウンアクセルローズナインインチネイルズスマパンストロークスニルヴァーナslashアークティックモンキーズクルエラガンズアンドローゼズハノイロックスルーリードメタリカmetallicastoogesストゥージズニルヴァーナオルタナパールジャムサウンドガーデンvelvetrevolvergunsn'rosesグランジモトリークルーマネスキンmaneskin666damnedpunkパンクハードコアhardcoreポストパンク Seditionariesviviennewestwoodトムヨークsexpistolstheclashセックスピストルズザクラッシュqueensofthestoneagefoofightersフーファイターズメロコア rancidiggypoptelevisionvelvetundergroundローリングストーンズメタリカnirvanaRADIOHEADdavidbowieRAMONESbeatlesdinosaurjrmoguaisonicyouthラバーソール セディショナリーズ モッズ シドヴィシャスボノジ・エッジアダム・クレイトンラリー・マレン・ジュニアラスベガスアクトンベイビースフィアSphere
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