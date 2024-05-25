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太鼓の達人 WII WIIU タタコン 改造 4台セット
商品番号 D63761732267
商品名

太鼓の達人 WII WIIU タタコン 改造 4台セット
ブランド名 Dsmall
特別価格 税込 3,528 円
在庫状況 あり

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商品詳細

面と縁を改造しており、センサーの感度を上げている為、普通のタタコンより少し反応が良いです。ロールの最高打数は付属のバチで最高10~14打です。wii、wiiuでの動作確認済みです。中古品であるため、使用感は有りますが、反応や性能に影響はありません。改造してから数回使ったきりです。WiiやWiiuのタタコンは本体との相性により無反応がでる場合があります。御理解いただける方のみ宜しくお願い致します。らくらくメルカリ便にて発送致します。ご不明な点やご質問等ありましたらコメント欄より宜しくお願い致します。コメントなしにてお取引き可能です。太鼓の達人WIIWIIUタタコン改造4台セット#バンダイナムコエンターテインメント#ゲーム#音楽#アクション#Wii#Wii#マイバチ#コントローラー
http://narcologia.ru/goods/recycling709714.html
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