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美品 古磁 手描き 青花 染付 釉里紅 龍紋 筆洗 観賞皿 大明建文年制在銘
商品番号 X55683952510
商品名

美品 古磁 手描き 青花 染付 釉里紅 龍紋 筆洗 観賞皿 大明建文年制在銘
ブランド名 Xsmall
特別価格 税込 5,350 円
在庫状況 あり

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商品詳細

サイズ：約15.5cm×15.5cm×3.5cm重量：約390g写真を見てご理解の上でご購入いただければ幸いです。どうぞ宜しくお願いいたします。種類...皿・鉢
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