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- 掛け軸2点 大徳寺 明浦宗哲作「円相 明月拂清風」、立花大亀作 達磨画賛
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商品詳細
サイズ177×24センチ紙本共箱肉筆目立った汚れなく状態良いです。清風拂明月 明月拂清風（せいふうめいげつをはらい めいげつせいふうをはらう）秋の夜分、明月と秋風は互いに主となり客となり、どちらが主体ということもない状態のことを指しています。このとき、月と風は一体となっていて、決して対立しあうようなものではありません。善か悪か、成功か失敗かという二元論ではなく、相手の中に自分を生かしていくという意味です。インテリア和室床の間茶掛け茶道具おもてなし月見書道・習字用品...硯、筆、書道セット
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