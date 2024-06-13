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掛け軸2点 大徳寺 明浦宗哲作「円相 明月拂清風」、立花大亀作 達磨画賛
商品番号 M66860850501
商品名

掛け軸2点 大徳寺 明浦宗哲作「円相 明月拂清風」、立花大亀作 達磨画賛
ブランド名 Msmall
特別価格 税込 9,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

サイズ177×24センチ紙本共箱肉筆目立った汚れなく状態良いです。清風拂明月　明月拂清風（せいふうめいげつをはらい　めいげつせいふうをはらう）秋の夜分、明月と秋風は互いに主となり客となり、どちらが主体ということもない状態のことを指しています。このとき、月と風は一体となっていて、決して対立しあうようなものではありません。善か悪か、成功か失敗かという二元論ではなく、相手の中に自分を生かしていくという意味です。インテリア和室床の間茶掛け茶道具おもてなし月見書道・習字用品...硯、筆、書道セット
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