BTS LOVEYOURSELF EUROPE Blu-ray

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商品詳細
BTSLOVEYOURSELFWORLDTOUREUROPEBlu-ray⚠️値下げ済みbts防弾少年団のLOVEYOURSELFワールドツアーのBlu-rayです2枚組ですPart1とPart2があり、Part2にはロンドン、アムステルダム、ベルリン、パリのメイキングフィルムも収録されています字幕は英語、日本語、韓国語、中国語です内容物はBlu-ray2枚（4枚）、トレカ（RM）、フォトブック、フォトカードになります（何故2枚かというと一度私の家のテレビで再生したところ写らなかったため、不良品として新しいBlu-rayを取り寄せたので同じ物が2枚ずつあります。私の家のテレビの問題で、他の家のテレビでは映るかも知れないので一応もう一枚もつけておきます）一度人の手に渡った物です。ご理解いただける方のみよろしくお願いします。6枚めにあるように表紙のホログラムの部分に少し汚れがあります#bts#BTS#防弾少年団 #バンタン #Jin#ジン #RM#ラプモン #ラップモンスター #ナムジュン #SUGA#ユンギ #Jhope#ホソク#jhope#Jimin#ジミン#V#Taehyung#テヒョン #Jungkook#ジョングク#グク#loveyourself#ラブユアセルフ
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