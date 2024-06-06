ドラゴンライダー小説 10巻プラス1冊セット

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商品詳細
『ドラゴンライダー』は、クリストファー・パオリーニによる4部作からなるファンタジー小説シリーズである。当初は3部作として執筆されていた。世界的なベストセラーとなり、2006年12月に20世紀フォックスによる第1作の映画版が公開された。1部～3部です。経年劣化で多少の色あせ、汚れがあります。中古品であることにご理解いただける方、ご購入お願いいたします。
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