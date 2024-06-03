『ホームヘルパー養成研修テキスト』1996年版

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商品詳細
厚生省老人福祉課厚生省大臣官房障害保険福祉企画課厚生省援護施設人材課監修ホームヘルパー養成研修テキスト1996年改定版５冊セットになります。現在高齢化が進み、介護や家事援助、相談援助など今日本で最も必要とされている『ホームヘルパー』基本視点保険福祉の制度を分かりやすく、勉強しやすい厚生労働省監修のテキストです。『定価16000円』状態は写真でご確認くださいホームヘルパー厚生労働省介護福祉家事援助相談援助養成研修テキスト資格
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