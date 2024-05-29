SP本　黒猫アイランド

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☆即購入コメントなしオッケー☆主人の本です。引っ越しのため必要な方にお譲り致します。表紙は小キズ、擦れなどありますが、中身は書き込みなどなく比較的綺麗です。防水対策の上お送り致します。StarsandPlanetが提供する、「為替に対する包括的なアプローチ」本金融・FX業界に精通したメンバーが、様々な方面から「為替トレード」について書き記した豪華でもう手に入らないレアな一冊です。執筆者黒猫アイランド松崎美子元ディーラー。現在もFXや株式指数取引を行う個人トレーダー。ひいらぎ専業トレーダー（システムトレーダー）仕様A5サイズ152ページ（表紙含む）本文モノクロ印刷