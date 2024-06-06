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PS3 2台　【ジャンク扱い】
商品番号 U59760529540
商品名

PS3 2台　【ジャンク扱い】
ブランド名 Usmall
特別価格 税込 5,934 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2台とも本体しか無いため通電、動作未確認になります。汚れや傷もありますのでジャンク品としての出品になりますのでご理解ください。※バラ売り不可でお願い致します※神経質な方はご遠慮ください※ジャンクにご理解ない方はご遠慮ください上記ご理解頂ける方、宜しくお願いします^_^
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