PS3 2台　【ジャンク扱い】

ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)
返品・交換について
お気に入りに追加
お気に入り追加済
商品詳細
2台とも本体しか無いため通電、動作未確認になります。汚れや傷もありますのでジャンク品としての出品になりますのでご理解ください。※バラ売り不可でお願い致します※神経質な方はご遠慮ください※ジャンクにご理解ない方はご遠慮ください上記ご理解頂ける方、宜しくお願いします^_^
http://narcologia.ru/goods/interconnect240770.html
http://narcologia.ru/goods/sepulchral66632.html
http://narcologia.ru/goods/ordering912779.html
PS3 ２台同時起動と切り替え表示 | Game Blog 【Dsouls】
やっとＰＳ３の二台目がうちに来たー！ | 気ままに青春オモチャ箱
ps3 2台ジャンク 最大80％オフ！ 9310円引き www.coopetarrazu.com
PS3 ２台同時起動と切り替え表示 | Game Blog 【Dsouls】
ps3 ２台 セット 爆買い！ 48.0%割引 www.coopetarrazu.com
PS3 2台セット 動作未確認 C2500B 3000A SONY プレステ | labiela.com
在庫一掃】 ps3 ２台セット 家庭用ゲーム本体 - lotnet.com
人気沸騰ブラドン 【動作品】PS3 2台 本体のみ CECH-2000A 家庭用 ...
ps4 1台、ps3 2台の計3台まとめ売り ジャンクの通販 by mamiko's shop ...
PS3本体2台 大注目 51.0%OFF www.coopetarrazu.com
PS3 2台
ps4 1台、ps3 2台の計3台まとめ売り ジャンクの通販 by mamiko's shop ...
PS3 2台セット 動作未確認 C2500B 3000A SONY プレステ | labiela.com
http://narcologia.ru/goods/interconnect240770.html
http://narcologia.ru/goods/sepulchral66632.html
http://narcologia.ru/goods/ordering912779.html
PS3 ２台同時起動と切り替え表示 | Game Blog 【Dsouls】
やっとＰＳ３の二台目がうちに来たー！ | 気ままに青春オモチャ箱
ps3 2台ジャンク 最大80％オフ！ 9310円引き www.coopetarrazu.com
PS3 ２台同時起動と切り替え表示 | Game Blog 【Dsouls】
ps3 ２台 セット 爆買い！ 48.0%割引 www.coopetarrazu.com
PS3 2台セット 動作未確認 C2500B 3000A SONY プレステ | labiela.com
在庫一掃】 ps3 ２台セット 家庭用ゲーム本体 - lotnet.com
人気沸騰ブラドン 【動作品】PS3 2台 本体のみ CECH-2000A 家庭用 ...
ps4 1台、ps3 2台の計3台まとめ売り ジャンクの通販 by mamiko's shop ...
PS3本体2台 大注目 51.0%OFF www.coopetarrazu.com
PS3 2台
ps4 1台、ps3 2台の計3台まとめ売り ジャンクの通販 by mamiko's shop ...
PS3 2台セット 動作未確認 C2500B 3000A SONY プレステ | labiela.com