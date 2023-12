藤井風 LOVE ALL SERVE ALL STADIUM LIVE

FujiiKazeLOVEALLSERVEALLSTADIUMLIVE(2Blu-ray+α)未使用未開封定価9,900円2022年10月に藤井風が大阪で行なった自身初となるスタジアム・ライヴをパッケージ。アルバム『LOVEALLSERVEALL』収録曲を軸にしたセットリストや長尺ドキュメなど。内容は以下になります。未使用未開封になります。ディスク101何なんw02damn03へでもねーよ04ガーデン05やば。06優しさ07grace08帰ろう09さよならべいべ10ロンリーラプソディ11それでは、12青春病13死ぬのがいいわ14燃えよ15きらり16まつり17旅路ディスク201FujiiKaze:grace2022│Documentary



