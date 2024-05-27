【ケース付き】ニンテンドー3DS コバルトブルー

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商品詳細
◾︎︎商品動作確認済み・初期化済みです。10年以上前に新品で購入し、使用していたため多少のスレなどはあります。また、経年劣化のため、下画面右側黄色みがかっています。(写真14,15枚目)ケースもお付けします。こちらは黄ばみ、ほつれなどあります。美品をお求めの方はご遠慮ください。即購入⭕️です！ぜひご検討ください！◾︎梱包専用のダンボール(写真10枚目)に入れて丁寧に梱包いたします。◾︎発送1～2日以内に発送いたします。「ニンテンドー3DSコバルトブルー」任天堂定価:￥14286#任天堂#ゲーム#本体#Nintendo3DS#Nintendo_3DS#3DS
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ニンテンドー3DS コバルトブルー【メーカー生産終了】
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ニンテンドー3DS コバルトブルーの製品画像 - 価格.com
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ニンテンドー3DS コバルトブルー
ニンテンドー3DS コバルトブルー ◇08/22(月)新入荷！
ニンテンドー3DS コバルトブルー
ニュースリリース : 2012年3月1日
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