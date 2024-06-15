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サンダーフォース　ゴールドパック2 セガサターン
商品番号 Q71009000824
商品名

サンダーフォース　ゴールドパック2 セガサターン
ブランド名 Qsmall
特別価格 税込 5,170 円
在庫状況 あり

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商品詳細

1990年に発売されたシリーズ唯一のAC作品『サンダーフォースAC』と、1992年にMDで発売された『サンダーフォースIV』を収録。ケース、説明書、帯も揃っています。ディスクに傷もなく、綺麗な状態かと思いますが、長期保管していたので、印刷物の端に少し劣化が見られる部分があります。（裏面端）
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http://narcologia.ru/goods/parenthesis447144.html
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