サンダーフォース　ゴールドパック2 セガサターン

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商品詳細
1990年に発売されたシリーズ唯一のAC作品『サンダーフォースAC』と、1992年にMDで発売された『サンダーフォースIV』を収録。ケース、説明書、帯も揃っています。ディスクに傷もなく、綺麗な状態かと思いますが、長期保管していたので、印刷物の端に少し劣化が見られる部分があります。（裏面端）
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