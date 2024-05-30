助産師テキスト　ハイリスク妊産褥婦・新生児へのケア 2020年版4セット

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商品詳細
「ハイリスク妊産褥婦・新生児へのケア2020年版」定価:￥4600「産褥期のケア新生児期.乳幼児期のケア 2020年版」定価:￥3600「分娩期の診断とケア2020年版」定価:￥3600「周産期における医療の質と安全2020年版」 定価:￥4600分娩期のテキストは1番使ったので表紙に折り曲げの跡がついていますが、書き込みはそこまでありません。#小林康江#小林_康江#本#自然／医療・薬学・健康
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