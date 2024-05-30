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助産師テキスト　ハイリスク妊産褥婦・新生児へのケア 2020年版4セット
商品番号 I26220565340
商品名

助産師テキスト　ハイリスク妊産褥婦・新生児へのケア 2020年版4セット
ブランド名 Ismall
特別価格 税込 1,900 円
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商品詳細

「ハイリスク妊産褥婦・新生児へのケア2020年版」定価:￥4600「産褥期のケア新生児期.乳幼児期のケア　2020年版」定価:￥3600「分娩期の診断とケア2020年版」定価:￥3600「周産期における医療の質と安全2020年版」　定価:￥4600分娩期のテキストは1番使ったので表紙に折り曲げの跡がついていますが、書き込みはそこまでありません。#小林康江#小林_康江#本#自然／医療・薬学・健康
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