送料無料✨新品 竹製 篠笛 7穴 八本調子 伝統的手づくり楽器 竹笛横笛 お囃子

商品名：篠笛（総漆塗）付属品：笛を入れる袋、簡単な操作説明書（2頁）７穴八本調子(C調)ドレミ調ですので、ピアノなどの洋楽器にも合わせやすいです。職人の手づくりでこの値段は、とてもお買い得です。・材質：竹、漆塗（うるしぬり）・工程：成品まで３０工程・竹齢：４年以上・長さ：４１ｃｍ・重さ：４４ｇ・天然竹を、職人の手づくりで丁寧に心をこめて、 成品まで３０工程で作り上げられた渾身の篠笛です。・篠笛は、祭囃子や神楽で使われる日本の伝統楽器。なんといってもその響きの良さに、聞く人の心を癒し魅了します。小さな楽器ですが、篠笛の音がなければ祭囃子のあの軽快さは演出できません。・笛のやさしい音色に染まって、日常を忘れさせてくれます。・竹に穴を開けただけの単純な楽器だけに奥が深く多彩な表現力をもっています。・音域は三オクターブ弱あり独奏や合奏でも思う存分楽しめます。#篠笛#篠笛 ７穴８本調子#篠笛 竹#篠笛 正月#篠笛 お囃子#祭り種類...横笛アクセサリー・パーツ...ケース



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