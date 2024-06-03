ニンテンドー 3DS LL

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商品詳細
キャプチャ機能付きの3DSLLです。付属のケーブルをパソコンにつなげ、専用ソフトを立ち上げることで、パソコンにゲーム画面を映し出すことができます。接続方法やシリアルコード、専用ソフトのDL方法を記載した説明書が付属しますが、パソコン操作上の不明点はGoogle等で検索できる方のみ、ご購入ください。説明書に一部破れがありますが、文字等は、普通に読めます。動作確認済み商品内容・3DSLL（加工済み）×1・タッチペン×1・充電器×1・キャプチャーに関する説明書×1・接続ケーブル×1
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