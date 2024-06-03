西垣匠ファースト写真集「匠」　セブンネット限定特典トレカ付き

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商品詳細
明日まで5555円で販売します西垣匠ファースト写真集「匠-sho-」セブンネット限定トレカ付きランダムだと思い4冊買ったのですが1種のみだったので残り2冊ございます。2冊纏めて購入の場合譲り可能ですのでお声がけくださいセット販売です。お値下げ不可❌即購入⭕️未開封です。セブンネット特典の限定トレカ付きです。西垣匠写真集セブンネット限定トレカ西垣くん匠くん
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