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任天堂　SWITCH スイッチ　本体　グレー　プロコン
商品番号 W17284190806
商品名

任天堂　SWITCH スイッチ　本体　グレー　プロコン
ブランド名 ニンテンドースイッチ
特別価格 税込 11,250 円
在庫状況 あり

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商品詳細

NintendoSwitchNINTENDOSWITCHJOY-CONグレーcolor:BLACKゲーム機本体種類:NintendoSwitchポータブル・据置タイプ:据置タイプNintendoSwitchNINTENDOSWITCHJOY-CONグレー電池長持ちの新型タイプです。color:BLACKゲーム機本体種類:NintendoSwitchポータブル・据置タイプ:据置動作は問題なく、有機ELで見られる画面焼けも少ないタイプです。ドックにいれてテレビでしかやった事ないので本体、ジョイコンは未使用に近い状態です。おまけとしてプロコン、ホリのコントローラー、ボタン滑り止め、本体持ち運び用ケース、液晶保護シートもお付けます。(プロコンの右スティックがたまに調子が悪いことがあります。分解して掃除すると直るみたいです。)【ニンテンドースイッチ本体】・型番:HAD-S-KABAA(JPN)・商品仕様NintendoSwitch本体:1・Joy-Con(L):1・Joy-Con(R):1・NintendoSwitchACアダプター:1・NintendoSwitchドック:1・Joy-Conグリップ:1・Joy-Conストラップブラック:2・HDMIケーブル:1#任天堂#Nintendo
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