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商品詳細
『ドイツ刑事訴訟法典』法務省大臣官房司法法制部編定価2,900円（税別）ドイツ刑事訴訟法の和訳になります書き込み等の一切ない商品平成13年4月27日発行の第1版第1刷コメントなしでの落札大歓迎です※なお、値引き交渉は一切致しませんので、ご了知ください#刑事訴訟法#刑事手続#刑事訴訟#ドイツ#StPO
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