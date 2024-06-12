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1630【極美品】PSP 1000 K ブラック
商品番号 H58959733599
商品名

1630【極美品】PSP 1000 K ブラック
ブランド名 プレイステーションポータブル
特別価格 税込 11,120 円
在庫状況 あり

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商品詳細

即購入大歓迎値下げ交渉不可動作確認済み［商品状態］画面：傷なし背面パネル：写真には写らない程度の非常に細かい線傷1点（写真をご参照下さい）［注意事項］・あくまで中古品ですのでわずかな傷や多少の使用感など気になる方はご購入をお控え下さい。・年代物のゲーム機器などの商品に関しては不具合などの返品はお受けできませんのでご了承下さい。・付属品などは写真に写っているもののみになりますのでご了承下さい。・メモリーカードの有無はこちらでは確認しておりませんので不問でお願いします。［検索用］#game#ゲーム機#ゲーム#本体#携帯用ゲーム機#携帯用ゲーム#PSP1000#PSP#1000#ピーエスピー#PSP1000K#1000K#PSPJ30008PB#PSP3000PB#PB#PSP3000PW#PW#PSP3000VB#VB#PSP3000RR#RR#PSP3000BY#BY#PSP3000ZP#ZP#playstationportable#プレイステーションポータブル#PlayStation#プレイステーション#プレステ#pianoblack#piano#black#ピアノブラック#ピアノ#ブラック#黒#pearlwhite#pearl#white#パールホワイト#パール#ホワイト#白#vibrantblue#vibrant#blue#バイブラントブルー#バイブラント#ブルー#青#radiantred#radiant#red#ラディアントレッド#ラディアント#レッド#赤#brightyellow#bright#yellow#ブライトイエロー#ブライト#イエロー#黄#blossompink#blossom#pink#ブロッサムピンク#ブロッサム#ピンク#桃#valuepack#バリューパック#極美品#美品#箱つき#箱あり#箱
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